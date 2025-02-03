Калюжный несмотря на интерес из Европы подписал контракт с украинским клубом
Полузащитник Александрии и сборной Украины Иван Калюжный решил продолжить карьеру на родине, утверждает Игорь Бурбас.
По информации журналиста, полузащитником интересовались английский Плимут и немецая Герта, но Иван решил остаться в Украине.
Напомним, что контракт хавбека с Александрией заканчивается летом, а значит он уже мог вести переговоры с другими клубами.
Калюжный подписал предварительный с Металлистом 1925, который сейчас выступает в Первой лиге. Летом он присоединится к харьковскому клубу свободным агентом.
В текущем сезоне Иван Калюжный провел 16 матчей, в которых записал на свой счет один гол и один ассист.
Ранее также стало известно, какой еще клуб заинтересован в хавбеке Динамо.
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