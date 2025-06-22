Металлист 1925 объявил о переходе двух игроков сборной Украины и ряда других исполнителей

Вернувшийся в Премьер-лигу Металлист 1925 объявил о переходе сразу пяти игроков.

Харьковский клуб представил новичков в видео на своей странице в Instagram.

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Состав Металлиста 1925 пополнили два игрока сборной Украины, которые перешли из Александрии: опорный полузащитник Иван Калюжный и недавний дебютант национальной команды левый защитник Александр Мартынюк.

Кроме того, к харьковскому коллективу присоединились защитник Евгений Павлюк из Ворсклы и вингер Денис Антюх из Зари.

Также из аренды в Ворскле вернулся правый защитник Илья Крупский.

Напомним, ранее главным тренером Металлиста 1925 был назначен Младен Бартулович.

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