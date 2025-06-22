iSport.ua
Русский Українська
Футбол

Металлист 1925 объявил о переходе двух игроков сборной Украины и ряда других исполнителей

Состав харьковской команды пополнили пять футболистов.
Сегодня, 09:48       Автор: Игорь Мищук
Иван Калюжный / Getty Images
Иван Калюжный / Getty Images

Вернувшийся в Премьер-лигу Металлист 1925 объявил о переходе сразу пяти игроков.

Харьковский клуб представил новичков в видео на своей странице в Instagram.

Читай также: Бартулович признался, почему возглавил Металлист 1925

Состав Металлиста 1925 пополнили два игрока сборной Украины, которые перешли из Александрии: опорный полузащитник Иван Калюжный и недавний дебютант национальной команды левый защитник Александр Мартынюк.

Кроме того, к харьковскому коллективу присоединились защитник Евгений Павлюк из Ворсклы и вингер Денис Антюх из Зари.

Также из аренды в Ворскле вернулся правый защитник Илья Крупский.

Напомним, ранее главным тренером Металлиста 1925 был назначен Младен Бартулович.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: трансферы Металлист 1925 Иван Калюжный

Статьи по теме

Четырехкратный лучший бомбардир Серии А готов присоединиться к обладателю Кубка Италии Четырехкратный лучший бомбардир Серии А готов присоединиться к обладателю Кубка Италии
Ливерпуль объявил о подписании звезды Бундеслиги Ливерпуль объявил о подписании звезды Бундеслиги
Металлист 1925 назначил нового главного тренера Металлист 1925 назначил нового главного тренера
Жирона определилась с будущим Цыганкова Жирона определилась с будущим Цыганкова

Видео

Без плей-офф: Украина уступила Нидерландам в решающем матче Евро-2025 U-21 - видео голов
Без плей-офф: Украина уступила Нидерландам в решающем матче Евро-2025 U-21 - видео голов

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Свитолина потеряла одну позицию, Калинина выпала из первой сотни, Швентек продолжила падение
просмотров
Рейтинг ATP: Синнер остался наверху классификации, Сачко сохранил статус лучшего среди украинцев
просмотров
Формула 1: Личный зачет пилотов в сезоне-2025
просмотров
Футбол сегодня: матчи Ювентуса и Реала на КЧМ, четвертьфиналы молодежного Евро-2025
просмотров

Последние новости

Бокс11:59
Промоутер Джошуа рассказал, от чего будет зависеть проведение боя с Фьюри
Европа11:35
Четырехкратный лучший бомбардир Серии А готов присоединиться к обладателю Кубка Италии
Украина10:52
"Дает дух чемпиона": Ротань высказался о роли Усика для Полесья
Европа10:19
Реал согласовал длительный контракт со своим звездным игроком
Европа09:55
Чемпионат Европы U-21: Дания с Францией и Германия с Италией определят полуфиналистов
Украина09:48
Металлист 1925 объявил о переходе двух игроков сборной Украины и ряда других исполнителей
Другие страны09:10
Клубный чемпионат мира-2025: победа Флуминенсе, ничья Ривера с Монтерреем, Ювентус и Реал проведут матчи второго тура
Бокс08:54
Усик прекратил сотрудничество с промоутером, которое длилось 12 лет
Другие страны08:15
Флуминенсе обыграл Ульсан на КЧМ-2025, Ривер Плейт и Монтеррей голов не забили
Европа07:20
Футбол сегодня: матчи Ювентуса и Реала на КЧМ, четвертьфиналы молодежного Евро-2025
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK