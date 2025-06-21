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Футбол

Бартулович признался, почему возглавил Металлист 1925

Хорват подписал соглашение с харьковским клубом.
Сегодня, 14:10       Автор: Митя Шитко
Младен Бартулович / ФК Металлист-1925
Младен Бартулович / ФК Металлист-1925

Младен Бартулович прокомментировал свое назначение на пост главного тренера Металлиста 1925.

По словам специалиста, он принял решение возглавить харьковскую команду, ведь считает этот проект перспективным и амбициозным.

"Хочу поблагодарить президента и все руководство за доверие. Я уже приехал, побывал на месте, к сожалению, команда не базируется в Харькове, но руководство клуба делает все возможное, чтобы создать комфортные условия для работы. И это очень ощутимо.

Металлист 1925 производит впечатление амбициозной и перспективной структуры. Меня уже ознакомили со всей внутренней организацией — здесь работают мотивированные специалисты. Инфраструктура отличная, несмотря на то, что мы не в родном городе. В общем, я очень доволен тем, что вижу".

Бартулович высказался о своем стиле игре, который он хочет увидеть в Металлисте 1925.

"Мне важно, чтобы команда не боялась соперника, играла смело и с прессингом — даже против сильных оппонентов, мы должны навязывать свой футбол, контролировать мяч, быть агрессивными в атаке.

Хочется сбалансировать позиционный футбол и переходные фазы. Для этого нужны соответствующие игроки – и я верю, что мы сможем все связать в единую систему", - приводит слова тренера официальный сайт клуба.

 

Хорват перебрался в ряды "желто-синих" из луганской Зари. Там он был и. о. главного тренера почти весь сезон 2024/25. Также Бартулович работал ассистентом коуча Зари и был помощником в петровском Ингульце. С Металлистом 1925 балканец заключил 3-летний контракт. 

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