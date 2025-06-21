Бартулович признался, почему возглавил Металлист 1925
Младен Бартулович прокомментировал свое назначение на пост главного тренера Металлиста 1925.
По словам специалиста, он принял решение возглавить харьковскую команду, ведь считает этот проект перспективным и амбициозным.
"Хочу поблагодарить президента и все руководство за доверие. Я уже приехал, побывал на месте, к сожалению, команда не базируется в Харькове, но руководство клуба делает все возможное, чтобы создать комфортные условия для работы. И это очень ощутимо.
Металлист 1925 производит впечатление амбициозной и перспективной структуры. Меня уже ознакомили со всей внутренней организацией — здесь работают мотивированные специалисты. Инфраструктура отличная, несмотря на то, что мы не в родном городе. В общем, я очень доволен тем, что вижу".
Бартулович высказался о своем стиле игре, который он хочет увидеть в Металлисте 1925.
"Мне важно, чтобы команда не боялась соперника, играла смело и с прессингом — даже против сильных оппонентов, мы должны навязывать свой футбол, контролировать мяч, быть агрессивными в атаке.
Хочется сбалансировать позиционный футбол и переходные фазы. Для этого нужны соответствующие игроки – и я верю, что мы сможем все связать в единую систему", - приводит слова тренера официальный сайт клуба.
Хорват перебрался в ряды "желто-синих" из луганской Зари. Там он был и. о. главного тренера почти весь сезон 2024/25. Также Бартулович работал ассистентом коуча Зари и был помощником в петровском Ингульце. С Металлистом 1925 балканец заключил 3-летний контракт.
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