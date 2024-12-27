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Динамо сообщило, с кем проведет спарринги на зимнем тренировочном сборе

"Бело-синие" озвучили планы подготовки ко второй части сезона.
Сегодня, 19:35
Динамо / Getty Images
Динамо / Getty Images

Киевское Динамо рассказало, как будет проходить подготовка команды в зимнее межсезонье, а также назвало ряд соперников, с которыми проведет спарринги.

"Бело-синие" выйдут из отпуска 4 января. Команда соберется на клубной базе в Вите-Литовской и пройдет традиционное медицинское обследование, после чего 5 января отправится на тренировочный сбор в Турцию.

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Там Динамо проведет ряд контрольных матчей, часть из которых уже согласована. Как отмечает пресс-служба киевского клуба, список спаррингов может изменяться и дополняться, о чем будет сообщено дополнительно.

Расписание контрольных матчей Динамо:

  • 10.01 Магдебург (Германия)
  • 12.01 ФКСБ (Румыния)
  • 13.01 Видзев Лодзь (Польша)
  • 16.01 ЦСКА 1948 (Болгария)

Источник: ФК Динамо Киев

После тренировочного сбора Динамо еще должно сыграть два заключительных матча основного этапа Лиги Европы в конце января. "Бело-синие" 21 января на выезде встретятся с турецким Галатасараем, а 30 января проведут номинально домашний поединок с латвийской РФШ.

Напомним, ранее Динамо объявило об изменениях в структуре менеджмента клуба.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Динамо Киев

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