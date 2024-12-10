Динамо объявило об изменениях в структуре менеджмента, Суркис остается во главе клуба

В стане "бело-синих" был назначен новый генеральный директор, а также другие специалисты.

Киевское Динамо объявило о масштабных изменениях в управленческой структуре клуба, направленных на внедрение современных европейских подходов к корпоративному управлению, обеспечение стабильного развития и повышение эффективности своей деятельности как на национальной, так и на международной арене.

Как сообщает официальный сайт "бело-синих", во главе клуба продолжает стоять Игорь Суркис, который как президент отвечает за стратегическое управление и формирование вектора развития Динамо.

Оперативное управление клубом будет осуществлять новоназначенный генеральный директор Дмитрий Бриф, работающий в Динамо уже более десяти лет, начав свою карьеру как юрист клуба. Он возглавлял юридическую службу, представляя интересы клуба в государственных учреждениях, национальных и международных футбольных институциях, таких как УАФ, УЕФА, ФИФА, а также в Спортивном арбитражном суде. В 2023 году он был назначен на должность вице-президента клуба.

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Также на ключевые должности были назначены заместители генерального директора. Максим Радуцкий будет отвечать за общие вопросы деятельности клуба, в том числе коммерческую деятельность, внешнюю коммуникацию, внутреннюю деятельность клуба и многочисленные благотворительные проекты и инициативы клуба. Сергей Мохник будет отвечать за развитие футбола, взаимодействие с Украинской ассоциацией футбола (УАФ) и Украинской премьер-лигой (УПЛ). Анатолий Волк будет отвечать за международное взаимодействие с футбольными институциями и иностранными клубами.

Олег Шкреба назначен на должность коммерческого директора, где он будет заниматься привлечением спонсоров, повышением доходности от коммерческих проектов и развитием маркетинговой составляющей клуба.

Главный врач первой команды Андрей Шморгун назначен на должность директора медицинского департамента, который будет способствовать развитию медицинских программ, обеспечению здоровья игроков и внедрению современных методик реабилитации и лечения спортсменов.

За финансовую стабильность и эффективное использование средств будет отвечать Валентина Георгиева, назначенная на должность финансового директора.

Юрий Барбаш назначен операционным директором. Его обязанности включают в себя управление текущими операционными процессами клуба.

Напомним, ранее Динамо уверенно одолело Александрию, захватив лидерство в УПЛ.

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