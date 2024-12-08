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Динамо уверенно одолело Александрию, захватив лидерство в УПЛ

Хозяева оформили комфортную победу еще до вынужденного перерыва.
Сегодня, 20:42
Динамо - Александрия / УПЛ
Динамо - Александрия / УПЛ

В воскресенье, 8 декабря в центральном матче 16-го тура УПЛ встречались Динамо и Александрия.

Команды первые полчаса провели в плотной борьбе, и лишь на 36-й минуте после углового Денис Попов сумел открыть счет. После гола хозяева пошли вперед большими силами и отличились вновь.

Ванат классно разобрался перед штрафной и отправил мяч в нижний угол ворот. На перерыв команды ушли при преимуществе киевской команды.

Со стартом второго тайма Ванат забил снова, но гол был отменен из-за офсайда. Однако еще через пять минут форвард киевлян все же оформил дубль для себя в этом матче.

Затем матч был прерван воздушной тревогой и возобновился лишь спустя чуть менее часа. Команды хоть и пытались атаковать после вынужденного перерыва, однако результат матча так и не изменился.

Статистика матча Динамо - Александрия 16-го тура УПЛ

Динамо - Александрия 3:0
Голы Попов, 36, Ванат, 42, 55

Удары: 7 - 3
Удары в створ ворот: 4 - 0
Владение мячом: 62% - 38%

Динамо: Бущан - Вивчаренко, Попов, Михавко (Дячук, 83), Тымчик - Михайленко, Бражко, Волошин (Караваев, 72), Кабаев (Дубинчак, 79), Буяльский (Рубчинский, 83) - Ванат (Герреро, 72)

Александрия: Ермаков - Кравченко (Скорко, 90), Мартынюк, Кампос, Шабанов - Калюжный, Ковалец (Шостак, 76), Мишнев (Ващенко, 70), Беляев (Козак, 46), Безерра - Филиппов (Кулаков, 70)

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: александрия Динамо Киев

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