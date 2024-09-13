Многолетний гендиректор Динамо покинул клуб

Киевское Динамо официально попрощалось с генеральным директором Резо Чохонелидзе.

Функционер работал в столичном клубе последние 17 лет с 2007 года. А до этого работал с Миланом.

Именно Чохонелидзе приложил руку к трансферам Андрея Шевченко, Кахи Каладзе, Дида и многих других футболистов, которые стали легендами "россонери".

В Киеве 76-летний функционер был важной частью руководства клуба, представляя его интересы в Украине и за рубежом.

В Динамо поблагодарили Чохонелидзе за годы сотрудничества и пожелали удачи в дальнейшей карьере.

Напомним, что ранее Александрия и Оболонь открыли 6-й тур УПЛ.

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