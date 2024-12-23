Защитник Динамо продлил контракт с клубом

Футболист Динамо Александр Тымчик останется в клубе.

Украинский защитник продлил контракт до 30 июня 2028 года.

Тымчик присоединился к Динамо в 2013 году. На его счету 96 матчей за всех время во всех турнирах.

В составе клуба Александр стал чемпионом Украины, обладателем Кубка и Суперкубка Украины.

Напомним, Ворскла арендовала игрока Динамо.

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