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Ворскла арендовала игрока Динамо – СМИ

Защитник вторую часть сезона проведет в Полтаве.
Сегодня, 13:12
Навин Малиш
Навин Малиш

Футболист киевского Динамо Навин Малыш присоединится к полтавской Ворскле в зимнее трансферное окно, сообщает ТаТоТаке.

21-летний игрок может сыграть на правом фланге, а также в центре защиты. Именно на этой позиции Навин отыграл 105 минут в матче Кубка Украины в этом сезоне именно против Ворсклы.

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Соглашение должно быть рассчитано до конца сезона. Возможно, с помощью Малыша Ворскла хочет заменить Илью Крупского, который может покинуть команду уже в следующем месяце.

В целом Малыш в нынешнем сезоне провел три игры за первую команду Динамо, кроме поединка против Ворсклы в Кубке он также играл против Партизана в квалификации Лиги чемпионов и против Карпат в УПЛ, выходя на замену.

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