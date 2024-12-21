"Клоун, б*я": Милевский обиделся на шутку нападающего Динамо, начав напоминать о своих достижениях

Бывший игрок Динамо Артем Милевский набросился в социальной сети на нынешнего нападающего киевской команды Владислава Ваната, обидевшись на шутку о себе.

После заключительного матча в первой части сезона против Вереса (1:0) форвард "бело-синих" рассказал анекдот об экс-футболисте.

Читай также: Лучшие бомбардиры УПЛ-2024/25: Ванат стал единоличным лидером

"Какое расстояние от стадиона Лобановского до ближайшего караоре-бара? - Миля", - пошутил Ванат.

Такой юмор Милевскому не зашел, и он у себя в сторис в Instagram обозвал игрока Динамо клоуном и начал напоминать о своих былых футбольных достижениях.

"Ванат рановато шутит. Клоун, б*я. Сюда смотри. Очки хоть наберите, позорище.

Сюда! Что по Шахте? Забей где-то в другом месте, клоун, б***ь", - написал Милевский.

Ранее Милевский разнес Динамо за поражение в Лиге Европы.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!