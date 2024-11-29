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"Вы за***** уже. К себе уважение есть?": Милевский разнес Динамо за поражение в Лиге Европы

Экс-футболист киевлян поделился мыслями об игре своего бывшего клуба.
Сегодня, 11:33
Артем Милевский / Instagram.com/timi_1010
Артем Милевский / Instagram.com/timi_1010

Бывший футболист киевского Динамо Артем Милевский поделился мыслями о выступлениях столичного клуба в Лиге Европы.

Милевский «взорвался» у себя в Stories после поражения Динамо в игре против Виктории Пльзень

Артем лаконично и в присущей себе манере прокомментировал уровень «бело-синих».

«Вы за***** уже. К себе уважение есть?

Бл***, поэтому вас и не узнает на улицах Киева», - написал экс-игрок киевлян.

После 5 туров у Динамо 0 очок и только 1 гол.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: динамо

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