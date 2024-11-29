"Вы за***** уже. К себе уважение есть?": Милевский разнес Динамо за поражение в Лиге Европы
Экс-футболист киевлян поделился мыслями об игре своего бывшего клуба.
Бывший футболист киевского Динамо Артем Милевский поделился мыслями о выступлениях столичного клуба в Лиге Европы.
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Артем лаконично и в присущей себе манере прокомментировал уровень «бело-синих».
«Вы за***** уже. К себе уважение есть?
Бл***, поэтому вас и не узнает на улицах Киева», - написал экс-игрок киевлян.
После 5 туров у Динамо 0 очок и только 1 гол.
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