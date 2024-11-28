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Динамо - Виктория Пльзень 1:2 видео голов и лучших моментов матча 28.11.2024

Предлагаем вашему вниманию обзор поединка Лиги Европы с участием киевской команды.
Вчера, 23:30
Динамо проиграло Виктории / Getty Images
Динамо проиграло Виктории / Getty Images

В четверг, 28 ноября, Динамо в номинально домашнем матче принимало Викторию Пльзень в рамках пятого тура основной стадии Лиги Европы.

Подопечные Александра Шовковского в этом поединке сумели забить свой первый гол в нынешнем розыгрыше турнира, но потерпели пятое подряд поражение.

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Чешская команда вышел вперед на 55-й минуте, когда Матею Выдре удался прицельный удар из-за пределов штрафной в левый нижний угол ворот динамовцев. Удвоили гости свое преимущество на последней минуте основного времени усилиями Павела Шульца. Только в компенсированное время киевляне отквитали один гол - Владислав Кабаев с дальнего расстояния закрутил мяч в девятку.

Динамо проиграло все свои пять матчей и сейчас занимает последнее 36-е место в общей турнирной таблице Лиги Европы с разницей мячей 1:12. 

Вашему вниманию видео всех голов матча Динамо Киев - Виктория Пльзень в пятом туре Лиги Европы:

Динамо Киев - Виктория Пльзень 1:2

Голы: Кабаев, 90+5 - Выдра, 55, Шульц, 90

Динамо Киев: Бущан - Караваев (Тимчик, 64), Биловар, Попов, Михавко, Вивчаренко (Герреро, 73) - Бражко, Рубчинский (Кабаев, 64) - Буяльский, Ванат, Шапаренко.

Виктория Пльзень: Едличка - Две, Маркович, Емелка - Каду, Черв (Вашулин, 85), Калвах, Шульц, Суаре (Гавел, 71) - Выдра (Слончик, 85) - Ирка (Сойка, 76).

Предупреждения: Бражко - Маркович, Гавел.

Источник: MEGOGO

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Первый забитый гол, но пятое поражение: видео лучших моментов матча Динамо - Виктория Пльзень
Первый забитый гол, но пятое поражение: видео лучших моментов матча Динамо - Виктория Пльзень

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