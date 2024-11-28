Динамо продлило серию поражений в Лиге Европы, уступив Виктории

В четверг, 28 ноября, киевское Динамо в номинально домашнем матче принимал Викторию Пльзень.

Динамовцы уверенно ринулись вперёд, проведя ряд перспективных атак, однако голкипер Виктории не позволил открыть счёт. Однако спустя полчаса киевляне снизили темп, за что получили опасные атаки уже на свои ворота.

По итогам первого тайма счёт на табло остался 0:0 при небольшом преимуществе киевского клуба. Со стартом второго тайма Бущану снова пришлось продемонстрировать свои навыки и спасти команду.

А уже через пять Вивчаренко наконец открыл счёт, но из-за вмешательства VAR взятие ворот не было засчитано. А в следующей же атаке Матей Выдра забил гол в ворота киевлян, и на последних минутах матча Павел Шульц удвоил преимущество своего клуба.

По крайней мере, последнее слово осталось за динамовцами. В компенсированное время Владислав Кабаев забил первый гол Динамо в текущем еврокубковом сезоне.

После пяти туров Динамо находится на последнем месте в таблице, украинский клуб все ещё не набрал ни одного очка.

Динамо - Виктория 1:2

Голы: Кабаев, 90+6 - Выдра, 55, Шульц, 90

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