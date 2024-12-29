Распадори спас Наполи в матче с аутсайдером лиги

В воскресенье, 29 декабря, Наполи принимал дома Венецию в рамках 18-го тура Серии А.

Хозяева могли открывать счет уже на 4-й минуте матча, но кипер Венеции рефлекторно среагировал на удар Ррахмани и отбил мяч. Затем подобный момент упустил и Кварацхелия, однако Наполи продолжал почти без остановок осаждать штрафную гостей.

На 36-й минуте неаполитанцы получили право на пенальти за игру рукой, но Станкович снова продемонстрировал чудеса реакции и взял удар Лукаку. На том первый тайм и завершился.

Весь второй тайм Наполи давил, однако голкипер гостей оставался непробиаем, парируя все удары соперников. Удача и мастерство подвели Филипа Станковича лишь на 79-й минуте. Джакомо распадори наконец сумел переиграть вратаря и, как оказалось, вырвать победу для своей команды.

Статистика матча Наполи - Венеция 18-го тура Серии А

Наполи - Венеция 1:0

Гол: Распадори, 79

Ожидаемые голы (xG): 0.98 - 0.21

Владение мячом: 67% - 33%

Удары: 25 - 4

Удары в створ: 8 - 2

Угловые: 13 - 4

Фолы: 10 - 12

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