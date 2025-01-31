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Лион назначит главным тренером экс-наставника Шахтера

Паулу Фонсека возвращается во Францию.
Сегодня, 10:29
Пауло Фонсека / Getty Images
Пауло Фонсека / Getty Images

Французский Лион определился с кандидатурой главного тренера.

Как сообщает Николо Скира, Пьера Сажа, которого уволили несколько дней назад, заменит португалец Паулу Фонсека. Специалист подпишет контракт на 2.5 года.

Официально объявить о назначении нового руководителя должны уже сегодня, 31 января.

В первой половине сезона Пауло тренировал Милан, из которого его уволили из-за неутешительных результатов. До этого он в течение нескольких сезонов тренировал Лилль.

Напомним, ранее сообщалось, что Фонсеку вместе с другим экс-тренером Шахтера рассматривал Порту.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: лион Пауло Фонсека

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