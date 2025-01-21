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Порту ищет тренера среди бывших наставников Шахтера: один уже отказал

Руководство "драконов" приступило к поискам нового рулевого команды после увольнения Витора Бруну.
Сегодня, 13:11
Луиш Каштру / ФК Шахтер Донецк
Луиш Каштру / ФК Шахтер Донецк

Португальский гранд накануне остался без тренера. Луиш Каштру стал приоритетным кандидатом на должность, сообщает A Bola.

Специалист находится без работы с осени, когда покинул Аль-Наср. Аравийский клуб, правда, продолжает выплачивать бывшему наставнику донецкого Шахтера 600 тысяч евро зарплаты ежемесячно. Чемпион Украины в сезоне 2019/20 – первый вариант "драконов".

Тем временем инсайдер Николо Скира утверждает, что Порту успел отказать другой экс-тренер "горняков" – Паулу Фонсека. Трехкратный чемпион УПЛ не захотел возвращаться на родину. Вместо этого он будет ждать других предложений трудоустройства.

Порту на данный момент идет на 3-й позиции в Примейре (40 очков), отставая от лидера чемпионата на четыре пункта. Также "драконы" продолжают бороться за место в плей-офф Лиги Европы.

К слову, итальянская Рома нацелилась на приглашение Анчелотти летом этого года.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: порту Паулу Фонсека Луиш Каштру

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