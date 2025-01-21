Анчелотти получил вариант возвращения в Серию A

Руководство столичной Ромы стремится сделать Карло Анчелотти следующим наставником команды. Журналист DAZN Орацио Аккомандо поделился инсайдом в личном профиле X.

"Рома серьезно работает над тем, чтобы вернуть Карло Анчелотти на скамейку запасных "джаллоросси" в июне. Это нелегко, но и не невозможно", – написал обозреватель.

В годы игровой карьеры алленаторе провел 8 сезонов в составе Ромы, завоевал Скудетто в сезоне 1982/83 и четыре Кубка Италии. На родине он работал с Реджаной, Пармой, туринским Ювентусом, Миланом и Наполи. 65-летний итальянец запланировал покинуть мадридский Реал летом.

Напомним, накануне Порту переписал историю Примейры отставкой тренера.

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