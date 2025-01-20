Порту оформил историческую отставку тренера

"Драконы" указали на дверь Витору Бруну. Решение менеджмента гранда переписало историю чемпионата Португалии, сообщает A Bola.

Впервые большая тройка клубов в составе Спортинга, Бенфики и Порту сменила тренеров в течение одного сезона. До сих пор за 91 год существования Примейры такого не случалось. Бруну составил компанию уволенным ранее Рогеру Шмидту и Жуану Перейре.

Спортинг и Бенфика меняли тренеров в одном сезоне восемь раз, Бенфика и Порту – трижды. В свою очередь увольнение наставников Спортинга и Порту в течение одной кампании произошло впервые.

Напомним, итальянец Карло Анчелотти решил покинуть Реал в конце сезона.

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