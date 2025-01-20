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Анчелотти определился с будущим в Реале

Королевский клуб может приступить к поиску нового главного тренера.
Сегодня, 15:55
Карло Анчелотти / Getty Images
Карло Анчелотти / Getty Images

65-летний специалист не останется во главе "сливочных" до завершения контракта. Карло Анчелотти покинет Бернабеу после сезона 2024/25, сообщает Onda Cero.

Итальянец имеет действующий до лета 2026 контракт с Реалом. Ранее будущее тренера связывали с результатами мадридцев – завоевание титула Ла Лиги или Кубка чемпионов автоматически оставили бы его в должности.

Впрочем, сам Анчелотти решил уйти из команды. Пока звездный алленаторе не будет завершать карьеру. В свою очередь фаворитом на замену итальянскому тренеру стал Хаби Алонсо из леверкузенского Байера.

Кстати, накануне Флорентино Перес переизбран президентом Реала без альтернатив.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Карло Анчелотти Реал Мадрид

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