Анчелотти определился с будущим в Реале

Королевский клуб может приступить к поиску нового главного тренера.

65-летний специалист не останется во главе "сливочных" до завершения контракта. Карло Анчелотти покинет Бернабеу после сезона 2024/25, сообщает Onda Cero.

Итальянец имеет действующий до лета 2026 контракт с Реалом. Ранее будущее тренера связывали с результатами мадридцев – завоевание титула Ла Лиги или Кубка чемпионов автоматически оставили бы его в должности.

Впрочем, сам Анчелотти решил уйти из команды. Пока звездный алленаторе не будет завершать карьеру. В свою очередь фаворитом на замену итальянскому тренеру стал Хаби Алонсо из леверкузенского Байера.

Кстати, накануне Флорентино Перес переизбран президентом Реала без альтернатив.

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