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Флорентино Перес безальтернативно переизбран президентом Реала

Глава мадридского клуба останется на занимаемой должности до 2029 года.
Сегодня, 01:08
Флорентино Перес / Getty Images
Флорентино Перес / Getty Images

Действующий президент Реала Флорентино Перес был безальтернативно переизбран на эту должность.

Об этом сообщает официальный сайт клуба.

77-летний испанский функционер был единственным кандидатом и получил полную поддержку членов заседания.

Перес будут останется во главе "сливочных" до 2029 года.

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Напомним, что Флорентино Перес руководил Реалом с 2000 по 2006 год, после чего подал в отставку и вернулся на должность в 2009 году.

За время его работы во главе "бланкос" мадридский клуб семь раз становился чемпионом, завоевал три Кубка и семь Суперкубков Испании, семь раз выиграл Лигу чемпионов, шесть Суперкубков УЕФА, два Межконтинентальных кубка и пять Клубных чемпионатов мира.

Ранее сообщалось, что защитник Реала Давид Алаба матче с Лас-Пальмасом сыграл впервые за 399 дней.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Флорентино Перес Реал Мадрид

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