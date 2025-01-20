Флорентино Перес безальтернативно переизбран президентом Реала

Глава мадридского клуба останется на занимаемой должности до 2029 года.

Действующий президент Реала Флорентино Перес был безальтернативно переизбран на эту должность.

Об этом сообщает официальный сайт клуба.

77-летний испанский функционер был единственным кандидатом и получил полную поддержку членов заседания.

Перес будут останется во главе "сливочных" до 2029 года.

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Напомним, что Флорентино Перес руководил Реалом с 2000 по 2006 год, после чего подал в отставку и вернулся на должность в 2009 году.

За время его работы во главе "бланкос" мадридский клуб семь раз становился чемпионом, завоевал три Кубка и семь Суперкубков Испании, семь раз выиграл Лигу чемпионов, шесть Суперкубков УЕФА, два Межконтинентальных кубка и пять Клубных чемпионатов мира.

Ранее сообщалось, что защитник Реала Давид Алаба матче с Лас-Пальмасом сыграл впервые за 399 дней.

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