Защитник Реала сыграл впервые за 399 дней
В воскресенье, 19 января, мадридский Реал в матче 20-го тура испанской Ла Лиги одержал разгромную победу над Лас-Пальмасом (4:1).
В этом поединке в составе "сливочных" на 76-й минуте на поле появился Давид Алаба, который вышел на замену вместо Антонио Рюдигера.
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Для австрийского футболиста этот матч стал первым за 399 дней после тяжелой травмы.
🥹👏¡Qué bueno verte de vuelta, @David_Alaba! pic.twitter.com/Yv4XMl6MA3— Real Madrid C.F. (@realmadrid) January 19, 2025
Алаба получил разрыв крестообразной связки колена и перенес две операции, а последний раз выходил на поле 17 декабря 2023 года.
Ранее сообщалось, что Реал снова попытается подписать Трента еще зимой.
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