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Защитник Реала сыграл впервые за 399 дней

Давид Алаба вернулся на поле после тяжелой травмы.
Сегодня, 19:59
Давид Алаба / Getty Images
Давид Алаба / Getty Images

В воскресенье, 19 января, мадридский Реал в матче 20-го тура испанской Ла Лиги одержал разгромную победу над Лас-Пальмасом (4:1).

В этом поединке в составе "сливочных" на 76-й минуте на поле появился Давид Алаба, который вышел на замену вместо Антонио Рюдигера.

Читай также: Реал разгромил Лас-Пальмас, несмотря на три отмененных гола

Для австрийского футболиста этот матч стал первым за 399 дней после тяжелой травмы.

Алаба получил разрыв крестообразной связки колена и перенес две операции, а последний раз выходил на поле 17 декабря 2023 года.

Ранее сообщалось, что Реал снова попытается подписать Трента еще зимой.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Реал Мадрид Чемпионат Испании Ла Лига Давид Алаба

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