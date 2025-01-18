Реал снова попытается подписать Трента еще зимой

Мадридский Реал отчаянно пытается заполучить в свои ряды Трента Александера-Арнольда еще до окончания его контракта.

Как сообщает Marca, руководство «сливочных» считает, что защитник нужен клубу уже здесь и сейчас.

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В Реале попытаются прислать Ливерпулю еще одно предложение на следующей неделе, хотя понимают, что договориться с мерсисайдцами, которые ведут борьбу за чемпионство в АПЛ будет тяжело.

Стоит сказать, что контракт Трента с «красными» заканчивается летом 2025 года. Испанские СМИ сообщали, что Александер-Арнольд уже дал согласие на переход в Реал в то время, как английские источники это опровергали

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