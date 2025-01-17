Хавбек Реала пропустит около месяца из-за травмы

Эдуардо Камавинга был вынужден доигрывать с повреждением.

Полузащитник Реала Эдуардо Камавинга выбыл из-за травмы, пишет Marca.

Француз получил повреждение в кубковом матче против Сельты. Хавбек почувствовал дискомфорт в экстратайма, но тренерский штаб попросил Эдуардо потерпеть.

В итоге французу пришлось доигрывать с травмой, а после матча у него обнаружили мышечное повреждение бедра левой ноги.

Предполагается, что Камавинга пропустит минимум три недели и в лучшем случае сможет вернуться к матчу Ла Лиги против Атлетико 9 февраля.

В текущем сезоне у француза всего девять игр, в которых он отметился двумя ассистами.

Ранее также Анчелотти прокомментировал итоги матча с Сельтой.

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