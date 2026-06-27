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Футбол

Реал готов продать Камавингу, но есть загвоздка

Игрок не хочет уходить.
Сегодня, 14:44       Автор: Валентина Чорноштан
Эдуардо Камавинга / Getty Images
Эдуардо Камавинга / Getty Images

Главный тренер Реала Жозе Моуринью хочет избавиться от Эдуардо Камавинги.

Однако, как передаёт источник ESPN, ситуация осложняется позицией самого игрока, ведь француз не хочет покидать стан мадридцев.

Отмечается, что наставник хотел бы усилить центр поля новым хавбеком, но новые подписания невозможны при наличии Эдуардо в составе.

Добавим, что интерес к Камавинге проявляют клубы АПЛ, однако переговоры могут оказаться безрезультатными из‑за желания игрока остаться.

Тем временем Челси может подписать напарника Камавинги по сборной Франции.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Реал Мадрид Жозе Моуринью Эдуардо Камавинга

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