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Футбол

Английский клуб ведет переговоры по Камавинге

Француза предложили Манчестер Сити.
Сегодня, 00:04       Автор: Андрей Безуглый
Эдуардо Камавинга / Getty Images
Эдуардо Камавинга / Getty Images

Манчестер Сити обсуждает трансфер Эдуардо Камавингы, пишет Marca.

По информации издания, Реал сам предложил француза английскому клубу.

"Горожане" пока изучает возможность приобретения игрока, который обойдется в примерно 55 млн евро.

Утверждается, что добро на уход Камавинги дал Жозе Моуринью, который не впечатлен игрой футболиста в последнее время.

В прошлом сезоне Эдуардо Камавинга провел 43 матча, отличившись двумя голами и ассистом. 

Ранее также сообщалось, что Атлетико нашел себе усиление перед следующим сезоном.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Эдуардо Камавинга

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