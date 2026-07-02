Английский клуб ведет переговоры по Камавинге

Манчестер Сити обсуждает трансфер Эдуардо Камавингы, пишет Marca.

По информации издания, Реал сам предложил француза английскому клубу.

"Горожане" пока изучает возможность приобретения игрока, который обойдется в примерно 55 млн евро.

Утверждается, что добро на уход Камавинги дал Жозе Моуринью, который не впечатлен игрой футболиста в последнее время.

В прошлом сезоне Эдуардо Камавинга провел 43 матча, отличившись двумя голами и ассистом.

Ранее также сообщалось, что Атлетико нашел себе усиление перед следующим сезоном.

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