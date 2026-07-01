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Футбол

Атлетико согласовал контракт со звездой Спортинга

Мортен Юлманд может переехать в Мадрид.
Вчера, 22:57       Автор: Андрей Безуглый
Мортен Юлманд / Getty Images
Мортен Юлманд / Getty Images

Атлетико готов трансфер Мортена Юлманда, пишет AS.

Клуб уже согласовал контракт с 27-летним полузащитником Спортинга, однако еще не договорился с клубом.

Юлманд уже не первый раз интересен европейским грандам, но всех отпугивала цена в 60 млн евро.

Сопртивный директор Атлетико Матеу Алемани убежден, что сумеет убедить португальский клуб снизить цену. Клуб рассчитывает на 45 млн евро плюс бонусы.

Ранее также сообщалось, что Тоттенхэм готовится побить свой трансферный рекорд.

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