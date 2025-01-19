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Реал - Лас-Пальмас 4:1: обзор матча и результат игры 19.01.2025

Мадридская команда вернулась на вершину турнирной таблицы Ла Лиги.
Сегодня, 19:18
Реал разгромил Лас-Пальмас / Getty Images
Реал разгромил Лас-Пальмас / Getty Images

В воскресенье, 19 января, мадридский Реал принимал на своем поле Лас-Пальмас в рамках 20-го тура испанской Ла Лиги.

Три отмененных из-за офсайдов гола не помешали команде Карло Анчелотти уверенно разобраться с соперником, разгромив его со счетом 4:1.

Лас-Пальмасу удалось открыть счет в противостоянии уже в дебюте встречи, однако еще в первом тайме Реал сумел отыграться и обеспечить себе преимущество в два мяча. Килиан Мбаппе реализовал пенальти, Браим Диас на 33-й минуте вывел вперед уже мадридцев, а вскоре французский нападающий оформил дубль. Перед самым перерывом Мбаппе мог рассчитывать и на хет-трик, но его гол был отменен из-за положения вне игры в начальной стадии атаки.

Во второй половине встречи Родриго довел результат до разгромного, а на 64-й минуте гости еще и остались в меньшинстве. До конца поединка "сливочные" могли сделать разрыв в счете более внушительным, но голы Джуда Беллингема и Федерико Вальверде также были отменены, снова из-за офсайдов.

Реал набрал 46 очков и вернулся на первое место в турнирной таблице Ла Лиги. Лас-Пальмас с 22 баллами идет на 14-й позиции.

Статистика матча Реал - Лас-Пальмас 20-го тура чемпионата Испании

Реал - Лас-Пальмас 4:1

Голы: Мбаппе, 18 (пен.), 36, Диас, 33, Родриго, 57 - Силва, 1

Ожидаемые голы (xG): 5.69 - 1.18
Владение мячом: 62% - 38%
Удары: 25 - 6
Удары в створ: 13 - 2
Угловые: 8 - 2
Фолы: 11 - 13

Реал: Куртуа - Л. Васкес (Лоренсо, 87), Ассенсио, Рюдигер (Алаба, 76), Ф.А. Гарсия - Вальверде, Беллингем, Себальос (Чема, 83) - Диас (Гюлер, 76), Мбаппе, Родриго (Эндрик, 83).

Лас-Пальмас: Силлессен - Эрсог (Б. Рамирес, 46), Суарес, Маккенна, Мармоль, А. Муньос (Лойодис, 58) - С. Рамирес (Кардона, 80), Х. Муньос, Родригес, Молейро (Фустер, 58) - Силва (Макберни, 69).

Предупреждение: Рамирес.

Удаление: Бенито Рамирес, 64.

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