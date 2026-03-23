Тренер Лиона объяснил, почему Яремчук пропустил матч чемпионата Франции

Главный тренер Лиона Паулу Фонсека рассказал, почему украинский нападающий Роман Яремчук не попал в заявку на матч 27-го тура Лиги 1 против Монако (1:2).

По словам наставника французской команды, форвард имеет проблемы с ахилловым сухожилием.

"Вчера утром у Романа Яремчука возникли проблемы с ахилловым сухожилием", - приводит слова Фонсеки журналист Александр Оливьери.

Напомним, что Яремчук присоединился к Лиону зимой на правах аренды до конца сезона из Олимпиакоса. В составе французской команды украинец провел восемь матчей во всех турнирах, отличившись одним голом и одной результативной передачей.

Ранее Яремчук получил вызов в сборную Украины на матчи плей-офф квалификации чемпионата мира-2026.

