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Артета - о трансфере Хаверца: Это было не мое решение

Испанский специалист признался, что все в лондонском клубе были едины в плане приобретения футболиста.
Сегодня, 14:01
Микель Артета и Кай Хаверц / Getty Images
Микель Артета и Кай Хаверц / Getty Images

Летом 2023 года Арсенал приобрел у Челси Кая Хаверца за 75 миллионов евро.

Данный трансфер сопровождался непониманием со стороны фанатов "канониров", которые не одобряли этот переход, учитывая выступления 24-летнего немца в составе "пенсионеров".

Однако по ходу этого сезона Хаверц заставляет всех поменять о себе мнение. Главный тренер Арсенала Микель Артета поделился подробностями того, как оформлялась эта сделка.

"Это не мое решение, это наше решение. Мы полностью соответствовали видению клуба, а затем, очевидно, со спортивной стороны, мы дали рекомендацию (насчет его приобретения)", - цитирует наставника Фабрицио Романо.

"В процессе было задействовано много людей. Вам нужна поддержка со стороны руководства, чтобы добиться успеха. Мы были глубоко убеждены, что это прежде всего персонажи, игроки с теми качествами, которые подходят нашей модели, нашему клубу, и иногда это требует некоторого времени, это неизбежно".

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В нынешнем сезоне Кай Хаверц принял участие в 47 матчах Арсенала во всех турнирах, в которых он отметился 12 голами и 5 результативными передачами.

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