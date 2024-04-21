Экс-игрок Арсенала спрогнозировал ход чемпионской гонки в АПЛ
Тео Уолкотт считает, что победят именно "канониры".
Бывший вингер лондонского Арсенала Тео Уолкотт поделился мыслями о чемпионской гонке в АПЛ.
По прогнозу англичанина, именно его бывшая команда сможет стать чемпионом в этом сезоне.
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"Не думаю, что футболистам нужен особый настрой на эти матчи, они просто созданы для этого. Это игроки хотят изменить ситуацию и написать историю.
Сити предстоят игры с Брайтоном и Тоттенхэмом, которые могут побороться. У Ливерпуля выездные матчи с Фулхэмом и Эвертоном, это непростые встречи.
Что касается Арсенала, я ожидаю, что он наберет очки во всех оставшихся играх", - заявил Уолкотт.
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