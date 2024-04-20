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Экс-капитан Арсенала высказался о шансах команды выиграть АПЛ

Гранит Джака пожелал своим бывшим партнерам удачи.
Сегодня, 20:34
Гранит Джака / Getty Images
Гранит Джака / Getty Images

Экс-капитан лондонского Арсенала Гранит Джака, который в этом сезоне выиграл чемпионство с Байером, высказался о шансах "канониров" сделать тоже самое в Англии.

По словам швейцарца, шансы выиграть АПЛ вполне высоки.

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"Осталось шесть игр в АПЛ, и все еще есть большой шанс для Арсенала выиграть титул чемпиона Премьер-лиги. Я желаю им всего наилучшего, потому что я все еще нахожусь в контакте с персоналом и игроками, а также все еще слежу за играми.

Сможет ли Арсенал выиграть титул? Я надеюсь, что да, потому что команда, персонал и футбольный клуб также заслуживают трофеи. Они очень близки в этом году, как и в прошлом году, но футбол - это мелкие детали. Я надеюсь, что они может это сделать", - цитирует слова Гранита Джаки Mirror.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: арсенал АПЛ

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