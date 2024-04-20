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Футбол

Звезда сборной Украины стал приоритетным трансфером для Арсенала

Лондонцы заплатят солидную сумму за полузащитника.
Сегодня, 11:35
Георгий Судаков / Getty Images
Георгий Судаков / Getty Images

Полузащитник Шахтера Георгий Судаков, вероятно, сменит клубную прописку в летнее трансферное окно.

Как сообщает инсайдер ESPN Экрем Конур, лондонский Арсенал планирует летом подписать украинца.

"Канониры" определил покупку Судакова приоритетным трансфером на лето. 

Читай также: Член тренерского штаба Шахтера высказался о потенциальном трансфере Судакова

В текущем сезоне Судаков провел за Шахтер во всех турнирах 29 матчей, в которых забил семь голов и отдал три результативных передачи.

Ранее Судаков назвал своего кумира среди действующих футболистов.

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