Звезда сборной Украины стал приоритетным трансфером для Арсенала
Лондонцы заплатят солидную сумму за полузащитника.
Полузащитник Шахтера Георгий Судаков, вероятно, сменит клубную прописку в летнее трансферное окно.
Как сообщает инсайдер ESPN Экрем Конур, лондонский Арсенал планирует летом подписать украинца.
"Канониры" определил покупку Судакова приоритетным трансфером на лето.
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В текущем сезоне Судаков провел за Шахтер во всех турнирах 29 матчей, в которых забил семь голов и отдал три результативных передачи.
Ранее Судаков назвал своего кумира среди действующих футболистов.
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