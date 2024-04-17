Член тренерского штаба Шахтера высказался о потенциальном трансфере Судакова

Карло Николини посоветовал не медлить итальянским клубам, потому что Георгия у них перехватят.

Тренер Шахтера по физической подготовке Карло Николини высказался об интересе европейских клубов к Георгию Судакову.

По словам итальянского специалиста, клубам Серии А надо поторопиться, если они хотят приобрести украинского хавбека.

"В январе был интерес к Судакову, более-менее конкретный. Однако тогда не пришло время продавать игрока. Сейчас парень сосредоточен на том, чтобы помочь команде выиграть чемпионат, что может гарантировать место в Лиге чемпионов.

Впереди Евро-2024, где он будет иметь возможность проявить себя. Его мониторят лучшие клубы Европы, включая Ювентус и Наполи.

Однако, если эти команды не знают кто будет у них на посту тренера, ни один трансфер невозможен. Существует риск купить игрока, который не будет соответствовать игровому стилю команды. Ювентус должен определиться с будущим тренером, так же, как и Наполи, особенно после неудачного этого сезона.

Существует также риск медлить и стимулировать интерес со стороны английских клубов, которые могут быстро провести переговоры и осуществить трансфер Судакова", - сказал Николини в эфире 1 Station Radio.

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