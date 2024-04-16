Судаков назвал своего кумира среди действующих футболистов

Украинский полузащитник Георгий Судаков рассказал, кто из действующих футболистов вызывает у него восхищение.

По словам футболиста Шахтера, его кумиром сейчас является Фил Фоден из Манчестер Сити.

"По состоянию на сейчас мой кумир - это Фил Фоден. Мне очень нравится, как он играет. Он невероятный футболист. Мне также очень нравится Лука Модрич, и могу выделить третьего игрока - это Андреас Иньеста", - заявил украинец в интервью изданию Caught Offside.

Отметим, что ранее стало известно о серьезном интересе к Судакову от Тоттенхэма.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!