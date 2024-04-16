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Судаков назвал своего кумира среди действующих футболистов

Украинец восхищается игроком Ман Сити.
Сегодня, 20:03
Георгий Судаков
Георгий Судаков

Украинский полузащитник Георгий Судаков рассказал, кто из действующих футболистов вызывает у него восхищение.

По словам футболиста Шахтера, его кумиром сейчас является Фил Фоден из Манчестер Сити.

"По состоянию на сейчас мой кумир - это Фил Фоден. Мне очень нравится, как он играет. Он невероятный футболист. Мне также очень нравится Лука Модрич, и могу выделить третьего игрока - это Андреас Иньеста", - заявил украинец в интервью изданию Caught Offside.

Отметим, что ранее стало известно о серьезном интересе к Судакову от Тоттенхэма.

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