Тоттенхэм присоединился к борьбе за Судакова

"Горняки" будут требовать за главный актив не меньше чем за Михаила Мудрика.

На одного из лидеров сборной Украины и донецкого Шахтера Георгия Судакова появился еще один серьезный претендент.

Как сообщает английский журналист Бен Джейкобс, в услугах Георгия заинтересован Тоттенхэм. "Шпоры" будут серьезно рассматривать переход украинца летом этого года.

Читай также: Судаков сделал трогательный подарок своей дочери - самая милая реакция

Преградой для столичного клуба может стать лишь цена Судакова, которую требует Шахтер от потенциальных покупателей. Джейкобс отмечает, что "горняки" хотят за своего главного бриллианта 70 млн евро. Именно столько стоил Челси Михаил Мудрик без учета бонусов.

Отметим, что другие источники ранее сообщали, что в услугах хавбека заинтересован целый ряд клубов АПЛ. В частности, была информация о Ливерпуле и Манчестер Сити.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!