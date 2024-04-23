"Я не мог сказать "нет": Одноклубник Леня не жалеет, что сменил Евролигу на НБА

По итогам прошлого сезона Александар Везенков стал MVP Евролиги, после чего он сменил Европу на НБА, став игроком Сакраменто Кингз.

Однако ожидания не совпали с реальностью: 28-летний форвард получал от тренера в среднем 12 минут на паркете, за которые он набирал 5,4 очка и 2,3 подбора в 42 играх.

Несмотря на это Везенков не жалеет о своем выборе, учитывая, что он испытывал проблемы с травмами.

"В целом могу сказать, что это был странный сезон. Взлеты и падения. Новая игра, новая жизнь. Знаете, пара травм. Я старался адаптироваться как можно быстрее", - цитирует болгарина BasketNews.

"Талант здешних игроков просто безумен. Вы можете увидеть это по телевизору, но вживую это нечто другое. Кроме этого, темп игры, скорость перехода, все остальное. Мне нужно все улучшить. Единственное, что хорошо, это то, что межсезонье длинное, поэтому у всех есть достаточно времени, чтобы поработать и стать лучше".

Источник: Getty Images

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"Пока не знаю, но не буду вам врать - я скучаю по дому. Сначала поеду домой, а там посмотрим", - сказал Везенков о своих планах на межсезонье.

"Я сделал правильный выбор, в этом нет никаких сомнений. Если я сомневаюсь в других вещах, то 100%, но не в выборе приехать сюда. Это была прекрасная возможность, вы не можете сказать нет, это НБА. Как я уже сказал, я сомневаюсь в других вещах, но не в этом".

Ранее Александар Везенков выразил мнение, что команды и тренеры НБА недооценивают игроков, которые приезжают из Евролиги.

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