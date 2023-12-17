НБА: Голден Стэйт с трудом одолел Бруклин, Денвер проиграл Оклахоме

В ночь на воскресенье, 17 декабря, прошло десять матчей регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации.

Выделяются разгромные победы Милуоки и Филадельфии, Миннесота остается лучшей командой лиги, Оклахома одолела чемпиона, а Клипперс победили в седьмой игре подряд.

Милуоки – Детройт 146:114 (43:20, 38:36, 33:27, 32:31)

Милуоки: Лиллард (33), Я. Адетокумбо (22 + 8 подборов + 6 передач), Боучэмп (11), Джексон (10 + 8 подборов), Б. Лопес (5 + 5 блок-шотов) – старт; Портис (31 + 12 подборов), Пэйн (11), Грин (9), Уиггинтон (6), Коннотон (6), Ливингстон (2), Р. Лопес (0), Т. Адетокумбо (0).

Детройт: Каннингем (25 + 6 передач), Богданович (24), Бэгли (12 + 7 подборов), Томпсон (7), Хэйс (2) – старт; Уайзмен (17), Айви (13), Сассер (11), Ливерс (2), Беркс (1), Харрис (0), Нокс (0).

Шарлотт – Филадельфия 82:135 (17:33, 27:40, 15:27, 23:35)

Шарлотт: Миллер (14), Макгауэнс (12), Бриджес (9 + 10 подборов), Ричардс (8), Розир (6) – старт; Букнайт (9), Смит (9), Смит (6), Бэйли (3), Тор (2), Блэк (2), Менса (2 + 8 подборов).

Филадельфия: Эмбиид (42 + 15 подборов), Макси (21 + 7 передач), Харрис (15), Мелтон (6), Батюм (3) – старт; Убре (12), Хауз (10), Бамба (7), Спрингер (6), М-с Моррис (6), Рид (4), Беверли (3), Мартин (0), Ковингтон (0), Коркмаз (0).

Кливленд – Атланта 127:119 (41:28, 29:24, 22:29, 35:38)

Кливленд: Аллен (25 + 14 подборов), Митчелл (22 + 13 передач), Окоро (18), Уэйд (16), Струс (11) – старт; Леверт (14), Меррилл (9), Портер (6), Томпсон (6), Ньянг (0).

Атланта: Янг (35 + 10 передач + 5 потерь), Мюррэй (21 + 6 передач), Хантер (18), Оконгву (16), Бей (5) – старт; Фернанду (13 + 8 подборов), Мэтьюз (6), Миллс (3), Мэттьюз (2), Форрест (0).

Майами – Чикаго 118:116 (36:24, 22:33, 33:23, 27:36)

Майами: Батлер (28), Калеб Мартин (17), Лаури (10 + 7 передач), Д. Робинсон (9 + 6 передач), О. Робинсон (2) – старт; Лав (22 + 7 подборов), Хакес (18), Ричардсон (8), Брайант (2), Хайсмит (2).

Чикаго: Дерозан (27), Уильямс (25 + 7 подборов), Уайт (22 + 7 подборов), Вучевич (12 + 11 подборов), Досунму (8) – старт; Крэйг (16), Драммонд (4), Терри (2), Картер (0), Филлипс (0).

Миннесота – Индиана 127:109 (23:20, 34:35, 38:23, 32:31)

Миннесота: Таунс (40 + 12 подборов), Эдвардс (37), Конли (5 + 9 передач), Гобер (5 + 7 подборов), Макдэниэлс (5) – старт; Рид (17), Браун (11), Андерсон (4 + 10 передач), Александер-Уокер (3), Маклафлин (0), Мур (0), Милтон (0).

Индиана: Б. Браун (17), Тернер (12), Макконнелл (10 + 6 передач), Топпин (7), Хилд (0) – старт; Несмит (17), Джексон (12), Шеппард (8), Чибве (8), Нвора (7), Матурин (6), Уокер (5), Джонсон (0).

Голден Стэйт – Бруклин 124:120 (32:25, 38:29, 25:35, 29:31)

Голден Стэйт: Карри (37), Томпсон (24), Подземски (19 + 5 потерь), Куминга (10), Луни (4 + 7 подборов) – старт; Уиггинс (14), Шарич (12), Пол (2 + 11 передач), Муди (2).

Бруклин: Томас (41 + 5 потерь), Клэкстон (19 + 12 подборов + 4 блок-шота), Бриджес (18), Динуидди (16 + 14 передач), К. Джонсон (13) – старт; О'Нил (11), Уилсон (2), Шарп (0), Уотфорд (0).

Денвер – Оклахома-Сити 117:118 (31:27, 25:27, 31:31, 30:33)

Денвер: Йокич (24 + 12 передач), Портер (20 + 11 подборов), Гордон (16 + 9 подборов), Дж. Мюррэй (15), Дж. Холидэй (6) – старт; К. Браун (14), Уотсон (13), Джексон (7), Джордан (2 + 7 подборов), Стротер (0).

Оклахома-Сити: Гилджес-Александер (25 + 8 передач), Джейлен Уильямс (24), Холмгрен (17 + 11 подборов + 9 блок-шотов), Дорт (13), Гидди (4) – старт; Джо (12), Джейлин Уильямс (11), Уиггинс (6), К. Уильямс (2), Уоллес (2), Дженг (2).

Портленд – Даллас 120:131 (39:36, 24:38, 36:36, 21:21)

Портленд: Саймонс (33 + 8 подборов + 6 передач), Грант (27), Камара (8), Шарп (7), Эйтон (7 + 10 подборов) – старт; Хендерсон (13), Рит (11), Брогдон (9), Тайбулл (5), Уокер (0).

Даллас: Дончич (40 + 12 подборов + 10 передач), Экзам (18), Д. Джонс (18), Г. Уильямс (3), Лайвли (0) – старт; Хардуэй (25), М-ф Моррис (10), Сет Карри (7), Пауэлл (6), Харди (4), Браун (0), Проспер (0), Лоусон (0).

Сакраменто – Юта 125:104 (35:23, 27:27, 44:26, 19:28)

Сакраменто: Мюррэй (47 + 8 подборов), Сабонис (20 + 10 подборов + 8 передач + 6 потерь), Барнс (16), Хертер (11), Эллис (2 + 7 передач) – старт; Монк (18 + 8 передач), Макги (4), Митчелл (4), Везенков (3), Эдвардс (0), Дуарте (0), Лайлс (0 + 8 подборов), Тоскано-Андерсон (0).

Юта: Секстон (28), Маркканен (18), Данн (11 + 6 потерь), Олиник (9 + 13 передач), Фонтеккьо (7) – старт; Хортон-Такер (12), Хендрикс (12), Агбаджи (5), Кесслер (2), Джузэнг (0), Поттер (0).

Клипперс – Нью-Йорк 144:122 (35:33, 42:33, 37:32, 30:24)

Клипперс: Ленард (36 + 7 подборов), Джордж (25 + 7 передач), Мэнн (13), Зубац (13 + 11 подборов), Харден (10 + 13 передач) – старт; Пауэлл (16), Уэстбрук (10), Тайс (7), Браун (6), Коффи (3), Бостон (3), Примо (2), Миллер (0), Мун (0).

Нью-Йорк: Брансон (22 + 7 подборов + 6 передач), Рэндл (22), Дивинченцо (18), Барретт (18), Симс (7) – старт; Хартенштайн (12 + 10 подборов), Куикли (9), Граймс (8), Макбрайд (4), Гибсон (2), Джеффрис (0), Харт (0), Арчидиаконо (0).

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