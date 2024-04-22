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Реал - Барселона 3:2 видео голов и лучших моментов матча Ла Лиги 21.04.2024

Команды выдали результативный поединок, который завершился победой королевского клуба.
Сегодня, 01:16
Реал - Барселона / Getty Images
Реал - Барселона / Getty Images

В воскресенье, 21 апреля, на Сантьяго Бернабеу состоялось Эль Класико между Реалом и Барселоной, которое прошло в рамках 32-го тура испанской Ла Лиги.

Первым голом встречи отличился Андреас Кристенсен, но совсем скоро Винисиус Жуниор восстановил паритет, реализовав пенальти.

В середине второго тайма Фермин Лопес подарил каталонцам второе лидерство за матч, а спустя несколько минут счет поединка снова стал равным после гола Лукаса Васкеса. Результативный удар Джуда Беллингема в добавленное время принес Реалу победу и три очка.

Вашему вниманию видео всех голов матча Реал Мадрид - Барселона в тридцать втором туре Ла Лиги:

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Реал - Барселона 3:2
Голы: Винисиус, 18 (пен.), Васкес, 73, Беллингем, 90+1 - Кристенсен, 6, Лопес, 69.

Ожидаемые голы (xG): 2,14 - 1,40
Владение мячом: 46% - 54%
Удары: 14 - 15
Удары в створ: 8 - 6
Фолы: 11 - 12

Реал: Лунин - Васкес, Чуамени, Рюдигер, Камавинга (Гарсия, 71) - Вальверде, Кроос (Диас, 71), Модрич, Беллингем - Винисиус (Хоселу, 82), Родриго (Милитао, 74).

Барселона: тер Штеген - Кунде, Араухо, Кубарси, Канселу - Кристенсен (Лопес, 46), Гюндоган, де Йонг (Педри, 45+7) - Ямал, Левандовски (Торрес, 64), Рафинья (Феликс, 64).

Предупреждения: Камавинга, Винисиус, Модрич - Кунде, Кубарси.

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