Лунин получил одни из худших оценок в составе Реала после матча с Барселоной

Украинец вряд ли станет записывать этот поединок себе в актив.

В воскресенье, 21 апреля, в Мадриде прошел матч 32-го тура испанской Ла Лиги, в котором Реал обыграл Барселону со счетом 3:2.

Встреча началась с результативной ошибки Андрея Лунина, который помог Андреасу Кристенсену открыть счет. Затем украинский вратарь едва вновь не ошибся, но успел выбить мяч с линии ворот.

Выступление Лунина было оценено в 6,4 балла по версии WhoScored и 7,0 балла по версии Sofascore, что стало одним из худших показателей среди игроков, вышедших в стартовом составе "бланкос".

Источник: скриншот

Источник: скриншот

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Лучшим игроком поединка по версии обоих статистических порталов стал защитник Реала Лукас Васкес, который оформил гол+ассист, а также заработал пенальти в первом тайме.

Ранее стало известно, что поражение Реалу позволило Барселоне стать обладательницей обидного достижения в рамках Эль Класико 21-го века.

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