Жирона нацелилась на экс-игрока МЮ и Реала

Серхио Регилон может присоединится к дуэту украинцев.

Жирона рассматривает покупку Серхио Регилона, пишет Fichajes.

Экс-игрок Реала и МЮ сейчас принадлежит Тоттенхэму, но играет в аренде за Брентфорд.

Регилон, по планах руководства каталонцев, должен стать заменой Мигелю Гутьерресу, за которым охотятся европейские гранды.

27-летний Регилон в текущем сезоне провел 24 поединка, в которых отметился четырьмя ассистами. Трансфермаркт оценивает его в 10 млн евро.

Ранее также сообщалось, что защитник Арсенала может вернуться на конец сезона.

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