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Новичок Арсенала, пропустивший весь сезон, может вернуться до конца чемпионата

Юрриен Тимбер почти готов сыграть за "канониров".
Сегодня, 19:05
Юрриен Тимбер / Getty Images
Юрриен Тимбер / Getty Images

Главный тренер Арсенала Микель Артета сообщил, что Юрриен Тимбер близок к возвращению на поле, пишет 90Min.

Напомним, защитник, купленный у Аякса за почти 40 млн евро, порвал связки колена в первом же матче за "канониров" и пропустил весь сезон.

На пресс-конференции Артета рассказал, что защитник в ближайшее время проведет игру с командой U-23. А там уже медицинский штаб оценит его состояние.

Тимбер точно не появится в матче против Вулверхємптона, но может сыграть за Арсенал до конца текущего сезона.

Возвращение 22-летнего игрока могло бы в теории помочь Арсеналу в последних играх, так как команды в последнее время выглядит крайне утомленной.

Ранее также положительные новости поступили из лазарета Челси.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Юрриен Тимбер

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