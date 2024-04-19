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Сразу четыре игрока Челси вернулись к тренировкам

Даже Нкунку близок к восстановлению.
Сегодня, 18:59
Рахим Стерлинг / Getty Images
Рахим Стерлинг / Getty Images

Пресс-служба Челси поделилась новостями из лазарета команды.

Сразу четыре игрока вернулись к полноценным тренировкам. речь идет о Роберте Санчесе, Рахиме Стерлинге, Энцо Фернандесе и Акселе Дисаси.

Все они готовы принять участие в следующем матче. Также есть новости о восстановлении Кристофера Нкунку.

Напомним, француз из-за травм пропустил почти весь сезонов, сыграв всего девять матчей. Однако даже он близок к восстановлению, нападающий уже приступил к частичным тренировкам, в клубе надеются, что еще успеет сыграть в этом сезоне.

Таким образом к матчу с Сити "синие" не смогут рассчитывать только на Леви Колвилла, Уэсли Фофану, Риса Джеймса, Ромео Лавию и Лесли Угочукву.

Ранее также сообщалось, что Севилья намерена арендовать молодых испанских талантов.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Челси

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