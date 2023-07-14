Арсенал официально подписал защитника сборной Нидерландов
Юрриен Тимбер перебрался в стан "канониров".
Лондонский Арсенал подписал центрбэка сборной Нидерландов.
Как сообщает пресс-служба "канониров", клуб официально поплнился Юрриеном Тимбером. Сумма трансфера составила 40+5 млн евро.
Контракт с футболистом подписан до 2028 года. Финансовые детали соглашения между сторонами неизвестны.
Ранее 22-летний игрок выступал за Аякс. Минувшим летом в услугах Юрриена был серьезно заинтересован Манчестер Юнайтед.
Напомним, ранее сообщалось, что в ближайшее время Арсенал подпишет лидера Вест Хэма.