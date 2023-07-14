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Арсенал официально подписал защитника сборной Нидерландов

Юрриен Тимбер перебрался в стан "канониров".
Сегодня, 17:18
Юрриен Тимбер / Getty Images
Юрриен Тимбер / Getty Images

Лондонский Арсенал подписал центрбэка сборной Нидерландов.

Как сообщает пресс-служба "канониров", клуб официально поплнился Юрриеном Тимбером. Сумма трансфера составила 40+5 млн евро.

Контракт с футболистом подписан до 2028 года. Финансовые детали соглашения между сторонами неизвестны.

Ранее 22-летний игрок выступал за Аякс. Минувшим летом в услугах Юрриена был серьезно заинтересован Манчестер Юнайтед.

Напомним, ранее сообщалось, что в ближайшее время Арсенал подпишет лидера Вест Хэма.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: арсенал Юрриен Тимбер

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