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Арсенал официально подпишет лидера Вест Хэма в ближайшее время

"Канониры" уведомили "молотобойцев" о том, что все необходимые документы будут подписаны в течении 24 часов.
Сегодня, 14:44
Деклан Райс / Getty Images
Деклан Райс / Getty Images

Лондонский Арсенал вскоре наконец уладит все детали по трансферу Деклана Райса.

Как сообщает журналист Сэми Мокбель, "канониры" уведомили Вест Хэм, что все необходимые документы будут подписаны и отправлены в необходимые инстанции в ближайшие 24 часа.

Ранее стало известно, что сумма трансфера английского хавбека составит 105 млн фунтов стерлингов. В минувшем сезоне Райс провел 37 матчей в АПЛ, забив 4 гола и отдав 2 ассиста.

Напомним, ранее сообщалось, что турецкий гранд пытается подписать центрбэка Арсенала.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Вест Хэм Арсенал Лондон Деклан Райс

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