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Турецкий гранд хочет подписать одноклубника Зинченко

Роб Холдинг может перебраться в Бешикташ.
Сегодня, 13:19
Роб Холдинг / Getty Images
Роб Холдинг / Getty Images

Турецкий Бешикташ может усилить линию защиты английским центрбэком.

Как сообщает The Athletic, стамбульский клуб сделал Арсеналу предложение по Робу Холдингу. "Орлы" готовы заплатить 2,5 млн евро.

Ожидается, что "канониры" отклонят запрос, ведь ожидают, что получат за своего игрока ротации большую сумму.

При этом стоит отметить, что Холдинг пропустил предсезонный матч столичной команды против Нюрнберга, который состоялся вчера, 13 июля.

Напомним, ранее сообщалось, что Арсенал планирует представить сразу двух новичков на этой неделе.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: арсенал бешикташ роб холдинг

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