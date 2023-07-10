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Арсенал планирует представить двух новичков на этой неделе

"Канониры" хотят объявить сразу о приобретении и Деклана Райса, и Юрриена Тимбера.
Сегодня, 00:54
Фанаты Арсенала / Getty Images
Фанаты Арсенала / Getty Images

Арсенал намерен на этой неделе объявить сразу о двух подписаниях.

Как сообщает журналист Крис Уитли, "канониры" хотят одновременно представить Деклана Райса и Юрриена Тимбера.

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Уитли отмечает, что Райс уже прошел медобследование и принял участие в записи видео своей презентации, а Тимберу предстоит это сделать вскоре.

Напомним, что английский хавбек обошел лондонцам в 105 млн фунтов, а нидерландский защитник в 40 млн фунтов.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Арсенал Лондон Деклан Райс Юрриен Тимбер

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