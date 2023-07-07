Хавбека Арсенала застали поющим в караоке во время отдыха в Италии

Жоржиньо стал звездой в соцсетях.

Футболист Арсенала Жоржиньо наслаждается отпуском на своей родине в Италии с женой Кэтрин Хардинг.

Полузащитник был заснят в дуэте с Oasis Wonderwall со своей возлюбленной во время вечера караоке. Видео было выложено в истории Instagram друга Жоржиньо.

Итальянец подписал пост: "Для чего вы это снимаете?"

Хотя Жоржиньо больше известен своим футболом, чем пением, его жена Хардинг — профессиональная певица.

Ранее сообщалось, что голкипер Челси сыграл тайную свадьбу, которую раскрыли одноклубники.