Хавбека Арсенала застали поющим в караоке во время отдыха в Италии
Жоржиньо стал звездой в соцсетях.
Футболист Арсенала Жоржиньо наслаждается отпуском на своей родине в Италии с женой Кэтрин Хардинг.
Полузащитник был заснят в дуэте с Oasis Wonderwall со своей возлюбленной во время вечера караоке. Видео было выложено в истории Instagram друга Жоржиньо.
Итальянец подписал пост: "Для чего вы это снимаете?"
Хотя Жоржиньо больше известен своим футболом, чем пением, его жена Хардинг — профессиональная певица.
Ранее сообщалось, что голкипер Челси сыграл тайную свадьбу, которую раскрыли одноклубники.