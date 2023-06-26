Голкипер Челси сыграл тайную свадьбу, которую раскрыли одноклубники
Кепа больше не холостяк.
Голкипер Челси Кепа Аррисабалага и его возлюбленная Андреа Мартинес тайно поженились. Пара не сильно хотела разглашать о свадьбе, однако одноклубники испанца были другого мнения.
Футболисты лондонцев Кай Хавертц и Матео Ковачич, а также хавбек Арсенала Жоржиньо, посетили церемонии, откуда сделали немало селфи с намеками на происходящее. Фото попали в соцсети.
Кепа со своей новоиспеченной супругой не выставляли фотографий со свадьбы в соцсетях, однако пронырливые журналисты смогли раздобыть несколько красивых снимков. Вероятно, этому способствовали игроки.
Ранее сообщалось, что голкипер Челси стал автором лучшего сейва сезона.