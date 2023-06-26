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Голкипер Челси сыграл тайную свадьбу, которую раскрыли одноклубники

Кепа больше не холостяк.
Сегодня, 10:53
Кепа с возлюбленной / The Sun
Кепа с возлюбленной / The Sun

Голкипер Челси Кепа Аррисабалага и его возлюбленная Андреа Мартинес тайно поженились. Пара не сильно хотела разглашать о свадьбе, однако одноклубники испанца были другого мнения.

Футболисты лондонцев Кай Хавертц и Матео Ковачич, а также хавбек Арсенала Жоржиньо, посетили церемонии, откуда сделали немало селфи с намеками на происходящее. Фото попали в соцсети.

Кепа со своей новоиспеченной супругой не выставляли фотографий со свадьбы в соцсетях, однако пронырливые журналисты смогли раздобыть несколько красивых снимков. Вероятно, этому способствовали игроки.

Ранее сообщалось, что голкипер Челси стал автором лучшего сейва сезона.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Челси свадьба Кепа Аррисабалага

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