Голкипер Челси стал автором лучшего сейва сезона

Кепа Аррисабалага стал автором лучшего сейва сезона, за свои отличные действия в матче против Астон Виллы.

Кроме вратаря Челси среди номинантов были Давид Де Хеа, Аарон Ремсдейл, Гэвин Базуну, Ник Поуп и Джордан Пикфорд.

Испанец отразил удар на добивании от Аарона Рэмзи, а до этого справился с ударом Джона Макгина. Третий удар от игроков Астон Виллы пришелся в штангу.

В текущем сезоне Кепа Аррисабалага провел 39 поединков во всех турнирах, из которых 12 отстоял на ноль.

Напомним, ранее стало известно, что Манчестер Юнайтед уже начал переговоры с Мэйсоном Маунтом.