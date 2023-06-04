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Голкипер Челси стал автором лучшего сейва сезона

Кепа продемонстрировал чудеса вратарского мастерства.
Сегодня, 16:21
Кепа Аррисабалага / Getty Images
Кепа Аррисабалага / Getty Images

Кепа Аррисабалага стал автором лучшего сейва сезона, за свои отличные действия в матче против Астон Виллы.

Кроме вратаря Челси среди номинантов были Давид Де Хеа, Аарон Ремсдейл, Гэвин Базуну, Ник Поуп и Джордан Пикфорд.

Испанец отразил удар на добивании от Аарона Рэмзи, а до этого справился с ударом Джона Макгина. Третий удар от игроков Астон Виллы пришелся в штангу.

В текущем сезоне Кепа Аррисабалага провел 39 поединков во всех турнирах, из которых 12 отстоял на ноль.

Напомним, ранее стало известно, что Манчестер Юнайтед уже начал переговоры с Мэйсоном Маунтом.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Челси Кепа Аррисабалага

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