Голкипер Челси стал автором лучшего сейва сезона
Кепа продемонстрировал чудеса вратарского мастерства.
Кепа Аррисабалага стал автором лучшего сейва сезона, за свои отличные действия в матче против Астон Виллы.
Кроме вратаря Челси среди номинантов были Давид Де Хеа, Аарон Ремсдейл, Гэвин Базуну, Ник Поуп и Джордан Пикфорд.
Kepa wins the @PremierLeague Save of the Season! 👏#PLAwards pic.twitter.com/snrRqjI17c— Chelsea FC (@ChelseaFC) June 4, 2023
Испанец отразил удар на добивании от Аарона Рэмзи, а до этого справился с ударом Джона Макгина. Третий удар от игроков Астон Виллы пришелся в штангу.
В текущем сезоне Кепа Аррисабалага провел 39 поединков во всех турнирах, из которых 12 отстоял на ноль.
Напомним, ранее стало известно, что Манчестер Юнайтед уже начал переговоры с Мэйсоном Маунтом.