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Карри стал игроком года в клатче

"Шеф" тянул Голден-Стейт в концовках матчей.
Сегодня, 08:31
Стеф Карри / Getty Images
Стеф Карри / Getty Images

НБА определилась с обладателем награды лучшему игроку года в клатче (последние минуты матчей - прим.)

Вторым победителем в истории этой номинации стал Стеф Карри, который победил ДеМара ДеРозана из Чикаго и Шая Гилджеса-Александера из Оклахомы Сити-Тандер.

"Шеф" набрал 189 очков, реализовал 59 бросков с игры, 32 из которых были трехочковыми в последние минуты матчей, но этого не хватило, чтобы затащить Голден-Стейт в плей-офф. "Воины" завершили регулярный сезон на 10-ой позиции в западной конференции, а в плей-ин проиграли Сакраменто Кингс.

Карри обошел ДеРозана на 26 очков и Гилджеса-Александера на 138 очков в голосовании.

Отметим, что данную награду учредили лишь в прошлой кампании. По итогам сезона-2022/23 ее обладателем стал Де'Аарон Фокс из Сакраменто.

Данный приз стал третьим из семи, которые НБА раздаст по ходу плей-офф, с расписанием матчей которого можно ознакомиться на ISPORT.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Стеф Карри

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